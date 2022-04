Xi Jinping responde a carta de estudantes britânicas sobre alterações climáticas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O líder chinês afirmou que a Terra é uma grande família e que a humanidade vive em uma comunidade. Segundo o presidente, as mudanças climáticas são um desafio comum e seu enfrentamento necessita da cooperação da humanidade.

O chefe de Estado salientou que a nação chinesa respeita e ama a natureza desde a antiguidade. Ele exige que os chineses protejam a natureza e o meio ambiente como protegem seus próprios olhos, promovam o desenvolvimento verde e construam uma China mais bela. Xi Jinping disse na carta que as escolas chinesas dão muita importância à educação ecoambiental, e ainda explicou que os estudantes do país formam hábitos de economia de energia e proteção ambiental a partir de coisas pequenas do dia-a-dia e aprendem a levar uma vida de baixo consumo de carbono.

De acordo com o líder chinês, as estudantes da Escola de Francis Holland são bem-vindas à China para visitarem as maiores usinas eólica e solar do mundo, a mais vasta floresta artificial do globo e parques nacionais formosos. O presidente encoraja as estudantes britânicas a fazer um intercâmbio com os estudantes chineses, colocar o conceito de desenvolvimento verde no coração e se tornarem construtoras ativas de um belo lar para a humanidade.

