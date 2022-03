26 anos sem Mamonas: ex de Dinho ainda vive em Serra que foi cenário do acidente

Valéria postou uma foto ao lado do antigo namorado e o homenageou no aniversário de morte. edit

247 - Há 26 anos, morriam os Mamonas Assassinas, fenômeno absoluto da década de 1990, em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo. A reportagem é do portal Splash.

Com a vida marcada pela tragédia, Valéria Zoppello, namorada de Dinho na época, acabou não realizando os sonhos que tinha ao lado do rapaz e até hoje vive na região da Serra, local onde ocorreu o acidente, e recorda os momentos ao lado do ex.

Hoje, Valéria postou uma foto ao lado do antigo namorado e o homenageou no aniversário de morte. "26 anos de saudade. Amor eterno".

Sonhos interrompidos

O namoro de Dinho e Valéria foi curto, porém intenso. Os dois ficaram juntos por oito meses e com apenas 32 dias de namoro, ele a pediu em casamento. Com dois meses, passou a morar na casa dos pais dela.

"Nossa vida já estava traçada: casar no fim deste ano, acompanhar o grupo na próxima turnê e ter um filho", contou Valeria em entrevista a "Folha de S. Paulo" em 1996, um mês após a morte do namorado.

Hoje com 48 anos, a vida de Valéria seguiu outros rumos. Ela ainda mora na Serra da Cantareira, onde aconteceu o acidente, mas nunca se casou ou teve filhos. "Minha vida sempre foi tão dinâmica que não coube ter filhos e agora passou do tempo. Mas isso não me incomoda, é uma opção", disse, em entrevista à revista "Veja" em 2016.

Fotógrafa profissional, ela trabalhou como atriz, modelo e até piloto de automobilismo. Viveu por alguns anos na Itália até voltar a se fixar no Brasil.

Lembrança eterna

Até hoje, Valéria mantém contato com a família de Dinho. Em registro do Instagram do ano passado, a fotógrafa relembrou um encontro com os pais do cantor, Hildebrando e Célia, sua irmã, Grace, e sua sobrinha, Alecssandra. "É família e vai ser para sempre", contou à "Veja".

