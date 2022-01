39 famosos que são ateus e você não sabia

Apoie o 247

247 - Falar sobre religião é sempre delicado. A intolerância religiosa é um dos maiores problemas do mundo e, por isso, muitos artistas evitam falar sobre o assunto mesmo tendo suas crenças. E há ainda os defensores do ateísmo e não são poucos.Sem medo de críticas, diversos artistas já declararam que não acreditam em Deus, como Chico Buarque, Angelina Jolie, Daniel Radcliffe e Morgan Freeman. O último inclusive já interpretou Deus no filme “Todo Poderoso”. E outros famosos até acreditam em Deus, mas não seguem nenhuma religião.

Confira a lista criada pelo portal Desafio Mundial que aponta 39 artistas que seguem o ateísmo ou que não são ligados em nenhuma religião:

Danton Mello

O ator e dublador brasileiro Danton Figueiredo Mello falou sobre sua religiosidade em entrevista ao caderno “Variedades” do “Jornal da Tarde” em 2010. “Sou ateu. Não preciso de religião nenhuma para praticar o bem.

Não é nenhuma religião que vai ditar meus valores morais”, disse ao ser questionado sobre o acidente de helicóptero que sofreu em 1998 em Roraima. Ele afirma que o acidente “foi puro acaso, sorte, fui forte”.

Hugh Laurie

O ator e músico britânico por trás do famoso médico Dr. House, Sir James Hugh Calum Laurie, de 59 anos, cresceu em uma família presbiteriana, mas hoje se considera ateu: “Eu não acredito em Deus”.

Segundo ele, se existisse um Deus ou alguma outra forma de destino controlando a nossa vida, ao você tomar algo como certo ou fazer algo ajudando o próximo, receberia alguma forma de resposta

John Lennon

O músico integrante dos Beatles nunca escondeu ser ateu. Em 1965, ele causou polêmica com a seguinte declaração: “O cristianismo vai acabar. Ele vai desaparecer e encolher. Não preciso argumentar com isso; eu estou certo e isso vai se confirmar. Nós somos mais populares que Jesus agora“.

Além disso, em 1970, John Lennon escreveu a música God (Deus, em inglês), que tinha uma série de versos refutando as crenças em coisas como Jesus, a Bíblia, Buda, magia e várias outras.

Fábio Porchat

O apresentador já declarou ser a favor de um Estado laico. Ateu, Porchat também considera o envolvimento de religiosos com a política um atraso para o país.

Porém, em entrevista à revista “Playboy”, ele disse que gosta de estudar crenças e revelou já ter lido a Bíblia: “Para mim, tudo isso é uma junção de coisas, de lendas e de histórias, que eram uma forma de ensinar as pessoas. E são lendas bacanas”.

Morgan Freeman

Apesar de já ter interpretado o próprio Deus no cinema, Morgan Freeman não acredita em entidades religiosas e sempre destaca a importância da ciência. Em entrevista à revista “Época”, elecomenta o motivo de não seguir uma religião: “Comecei a formar opinião sobre religião aos 13 anos.

Nos dez anos que se seguiram, li a Bíblia e os livros de grandes filósofos. E cheguei a uma conclusão que teria de olhar mais para o lado científico das coisas. Não aceito religiões que prometem o paraíso após a morte”.

Camila Pitanga

Em uma entrevista ao programa da Xuxa, a atriz e apresentadora brasileira Camila Pitanga revelou não ter religião.

A atriz não foi batizada por nenhuma igreja, nunca estudou a fundo sobre nenhuma religião e também não frequentou nenhuma. Porém, ela confessou que fala “Ai, meu Deus” quando acontece algo, pois essas expressões religiosas estão entranhadas em nossa cultura. “Deus é uma ficção, e o homem tem essa necessidade de se proteger numa coisa universal” revelou a atriz.

Daniel Radcliffe

O eterno Harry Potter cresceu em uma família de cristãos e judeus. Apesar disso, ele mantém uma postura neutra quando se trata de religião: “Sou ateu mas sou muito tranquilo em relação a isso.

Apesar disso, tenho um respeito enorme pelas pessoas que acreditam, cresci e vivi em uma casa com muitas pessoas religiosas”. O ator ainda ressalta que sua geração tem que desenvolver seu próprio senso religioso e moral.

Andréa Beltrão

Em entrevista à revista “Marie Claire”, a atriz se mostrou completamente cética quando questionada sobre religiões: “Não acredito em nada. Só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil ouço uma música, choro, e só. Fé, para mim, é sinônimo de esperança.

Quando meu irmão morreu, até pensei: ‘Poxa, se eu acreditasse em alguma coisa, seria mais fácil superar essa dor'”. O irmão da atriz morreu por conta de um aneurisma cerebral aos 19 anos, quando ela tinha 15 anos.

Angelina Jolie

A atriz, cineasta e ativista humanitária americana Angelina Jolie é conhecida por ter um bom coração. Além de ajudar instituições de caridade, ela já adotou crianças que passavam necessidades na África.

Mesmo assim, ela diz não acreditar em Deus: “Se Deus existe? Hmmm… Para algumas pessoas. Não precisa existir para mim. Não tenho necessidade de um Deus. Há algo espiritual nas pessoas, isso é uma coisa divina”.

Antônio Fagundes

O ator na verdade é agnóstico. Ele não acredita que possa existir um Deus, mas também não duvida: “Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre.

Acredito, sim, no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Umas cinco ou seis vezes. Eu a li inteira. Já anotei, inclusive. Tem coisas muito interessantes. Mas também já li Alcorão, Alan Kardec, Mitologia Grega”.

Brad Pitt

O ator americano resolveu se abrir em uma entrevista, e disse não ser 100% ateu. Porém, segundo ele, não é possível ter certeza absoluta sobre a existência ou não de um ser superior antes da morte: “Sou 20% ateu e 80% agnóstico. Ninguém sabe ao certo [Se existe uma força superior].

Você vai descobrir quando morrer ou não. Até lá, é inútil pensar sobre isso”. Concordam?

Vera Holtz

A atriz já quis ser freira, mas hoje já não acredita em Deus. Em entrevista ao jornal Extra, ela revelou que, quando mais nova, gostava muito de acompanhar a missa: “É que eu achava bonito os rituais da Igreja, que é muito teatral. Tem a luz, os personagens (padre, madre, coroinhas), a indumentária, as cores, os adereços todos.

A missa é um espetáculo! Sem contar o lado místico dos dogmas. Fiquei seduzida por esse universo durante um tempo, mas rompi com tudo isso quando saí de casa, jovenzinha”. Hoje ela prefere não seguir uma religião: “Eu já não consigo acreditar naquele Deus que me apresentaram: semelhante ao homem, mas com superpoderes. Super-heróis, para mim, só os da Marvel, de que sou fã”.

Emma Thompson

A atriz e roteirista britânica não acredita em Deus e diz ter receio quando o assunto é religião.

Ela entende que todo o sistema religioso é angustiante e os “livros sagrados” são responsáveis por defender questões que ela considera ofensivas e abomináveis: “Sou ateia. Eu ligo a religião ao medo e à dúvida. Me sinto ofendida com algumas coisas escritas na Bíblia e no Alcorão”.

Gregório Duvivier

Assim como Dráuzio Varella, o ator também é ateu e acredita que deveria existir mais respeito por quem não acredita em Deus. Em entrevista ao “UOL”, ele deu sua opinião sobre o polêmico assunto: “O Brasil é um país difícil para os ateus porque nós somos uma minoria realmente pequena.

É um país onde todas as pessoas têm não só uma religião, mas várias, e onde acreditar em qualquer coisa parece mais sensato do que não acreditar em nada”. E qual a sua crença?

Nando Reis

O cantor sempre ressalta ser agradecido pela vida. Porém, nem por isso ele acredita em Deus: “Eu não acredito. Ao mesmo tempo, tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Sou evolucionista.

Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre Ele todas as cagadas que eu fiz na vida. Você tem de acertar as contas com a sua consciência. Se existe Deus, é a minha consciência“. Por conta das suas declarações sobre o assunto, ele já chegou a ser alvo de críticas na internet.

Julianne Moore

A famosa atriz confessa que se tornou ateia depois que sua mãe faleceu em 2009. Ela tinha 68 anos quando morreu de choque séptico. A terapia para superar essa triste perda a fez compreender que não existe um “lado de lá”: “Quando minha mãe morreu, há cinco anos, entendi que não existe nada além.

Nos impomos uma estrutura. Nos impomos ordem e narrativas para podermos entender as coisas. Ao contrário disso, não existe nada além de caos”.

Dráuzio Varella

O médico é ateu desde criança, mas mantém o respeito por todas as religiões. De acordo com seu pensamento, as pessoas têm a necessidade de criar saídas para a vida eterna, já que não estão preparadas para o fato de que todos vamos morrer. E completa: “Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos.

Os religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode discordar de sua cosmovisão devem pensar que eles também são ateus quando confrontados com crenças. O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo como ser pensante obriga-os a questionar suas próprias convicções”.

Chico Buarque

O famoso cantor e escritor brasileiro cresceu em um ambiente católico, mas hoje também se considera ateu. Em entrevista à revista Brazuca, editada na França, ele explicou a decisão de não seguir nenhuma religião: “Eu não tenho crença. Eu fui criado na igreja católica, fui educado em colégio de padre.

Eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira. Eu sou ateu, como o meu tipo sanguíneo é esse”.

Alinne Moraes

A atriz acredita na linha “você é seu próprio Deus“. Em entrevista ao jornal “O Globo”, ela não hesitou ao se posicionar sobre o assunto: “É estranho isso, mas eu tenho acreditado cada vez mais em poucas coisas.

Quando eu tinha menos de 20 anos, costumava responder que era muito nova para dizer no que acreditava. Hoje, como eu não sou mais tão nova assim, sinto que devo me posicionar. As pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim, tenho fé em mim. Eu sou meu próprio Deus. Sou escrava da minha própria criação”.

Pedro Bial

O jornalista já declarou algumas vezes que é ateu e que não conseguiu acreditar em Deus nem diante da morte, quando há cerca de dois anos precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Aos 60 anos, o apresentador da Rede Globo declarou que não conhece nenhum bom jornalista que acredita em Deus: “Eu não acredito em p**** nenhuma, aí não posso dizer que tenho fé.

E isso é mal de profissão. Eu não conheço nenhum jornalista que acredita em alguma coisa, pelo menos nenhum bom jornalista, e eu me considero um jornalista razoável”.

Jodie Foster

A premiada atriz, diretora e produtora de cinema norte-americana Jodie Foster já deu algumas declarações afirmando que não pertence a nenhuma religião: “Sou ateia. Mas adoro religiões e seus rituais.

Mesmo sem acreditar em Deus”. De forma isenta, a celebridade também revelou que cria seus filhos para que eles próprios façam a sua escolha no futuro. Para isso, ela costuma mostrar diferentes crenças, culturas e religiões aos filhos para dar-lhes opção.

Malu Mader

Em uma entrevista concedida em 2005 ao programa Fantástico, a atriz Malu Mader revelou que agradeceu a Deus após ter sido submetida a uma cirurgia para a retirada de um cisto benigno do cérebro.

Mas explicou que o agradecimento não foi em nome dela, mas de sua mãe, que é uma católica devota. A atriz já confessou algumas vezes que não acredita que haja um deus criador de todas as coisas. Porém, quando vai desejar coisas boas a alguém, acaba usando expressões como “vá com Deus”.

Ian McKellen

O ator de “O Senhor dos Anéis” e “X-Men” reconhece que Deus pode, sim, existir, mas ressalta que Ele nunca fez nem fará parte de sua vida. Em uma das suas declarações polêmicas, Ian disse que toda vez que se hospeda em um hotel em que há uma bíblia, arranca as páginas com passagens contra os gays.

Além disso, durante coletiva de imprensa do filme “O Código da Vinci”, ele sugeriu que a bíblia viesse com um aviso na capa com os dizeres “isso é ficção”.

Lima Duarte

O veterano ator, diretor, radialista, dublador e apresentados brasileiro Lima Duarte revelou ser ateu no lançamento do livro ”Caim”, de José Saramago, em 2009 e não ser adepto a nenhuma religião.

Na obra, o escritor ridiculariza passagens da Bíblia e aponta contradições de ordem diversa. Porém, Lima Duarte ressaltou que não precisa “ficar amando Deus pelo avesso”, tal como o autor português ganhador do Prêmio Nobel.

Javier Bardem

O renomado ator espanhol Javier Bardem, que já ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em “No Country for Old Men” contou que foi criado como católico, mas que depois da morte de seu pai, se sentiu obrigado a rever seus conceitos e hoje não acredita mais em Deus.

Questionado sobre o assunto, ele brincou: “Sempre disse que não acredito em Deus. Eu acredito no Al Pacino (diretor de cinema)”.

Arnaldo Jabor

O cineasta e jornalista Arnaldo Jabor disse que aprendeu a ser ateu com os jesuítas: “Eles traumatizaram tanto, que falei: Não é possível que essa gente tenha razão”. Jabor sempre criticou os males causados pelas crenças, como o comportamento do atirador que matou 12 estudantes em uma escola no Rio.

Em entrevista à revista “Trip”, ele relembrou o caso: “O massacre dos meninos no Rio de Janeiro foi um massacre religioso, com a matança dos inocentes de Herodes. O assassino foi o anjo da morte de um Deus louco”.

Cássia Eller

Quando era mais jovem, a cantora e compositora Cássia Eller pretendia ser freira, e até seus 17 anos era muito religiosa. “Ia a missa, ajudava na paróquia, sabia os hinos de cor.”

Porém, com o passar do tempo, ela ficou sabendo que a Bíblia havia sido escrita em aramaico e traduzida para o latim. A partir daí começou a achar então que a Bíblia não passava de uma fantasia.

Oscar Niemeyer

Um dos nomes mais renomado da arquitetura moderna brasileira de todos os tempos, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho também era ateu.No dia do seu enterro no dia 7 de dezembro de 2012, o pastor Mozart Noronha chegou a citar o fato: “Acredito que essa seja a primeira vez em que se reúnem dois padres, um pastor e um rabino para celebrar a alma de um ateu”.

Deborah Evelyn

A atriz brasileira do Rio de Janeiro, Deborah Evelyn de 52 anos não acredita em Deus e não tem medo opinar sobre o assunto.

Em 2011, ela concedeu uma entrevista ao jornal “Estadão” e foi bem sincera ao admitir que não segue nenhuma religião e também não tem certeza sobre a existência de Deus: “Fé é uma coisa que ou você tem ou não tem. E eu nasci sem fé”.

Juca Kfouri

O jornalista esportivo Juca Kfouri já chegou a citar um texto do médico Dráuzio Varella, em seu blog, para pedir respeito aos ateus.Ele também já se declarou contrário aos jogadores que manifestam sua crença no campo de futebol, atribuindo gols a Jesus. Em julho de 2009, ele escreveu na Folha de S.Paulo: “Está ficando a cada dia mais insuportável o proselitismo religioso que invadiu o futebol brasileiro”.

Ricardo Boechat

O famoso jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat revelou em 2011, em seu programa FM Band, que vinha recebendo inúmeros e-mails e cartas de leitores tentando convertê-lo ao cristianismo. Isso aconteceu porque o jornalista nunca escondeu sua descrença.

Para ele, os ateus são minoria e sofrem muito preconceito por isso. Concorda? O jornalista é conhecido pela sua credibilidade e bom humor, e costuma dizer rindo que é o único âncora careca da televisão brasileira.

Seth MacFarlane

Criador de “Uma Família da Pesada” e “American Dad”, o norte-americano cresceu em uma família católica, mas costuma fazer piadas sobre o assunto em seus programas. Para ele, as religiões não conseguem provar o que acreditam: “Na batalha da ciência x religião, a ciência oferece evidências reais para tudo o que defende.

Já a igreja diz: Ah, está tudo aqui neste livro, vê? Aquele escrito por pessoas que achavam o sol era mágico”.

Sandy

Embora acredite em Deus, Sandy não segue nenhuma religião. “Sou batizada pela igreja católica, mas não sou praticante. Eu me casei na igreja católica e na luterana, que é a do meu marido. Não sou a favor de alguns preceitos da Igreja.

Lembra das 95 teses de Martinho Lutero, desmascarando a igreja católica? Eu concordo com tudo aquilo. Sou contra o celibato, por exemplo, e acho muito retrógrado não usar camisinha”, declarou Sandy em entrevista ao jornal “O Globo” em 2012, afirmando também defender a descriminalização do aborto.

John Malkovich

Apesar de evitar o polêmico assunto, o ator, produtor, empresário e diretor estadunidense John Malkovich de 65 anos é também bem cético sobre a possível existência de Deus.Em certa ocasião, John Malkovich foi bem frio ao dar sua opinião. Ele afirmou que acredita nas pessoas, nos humanos e até nos carros, mas não acredita em algo que ele não consegue ter nenhuma evidência, como a existência de um Deus.

José Wilker

Criado em uma família muito religiosa, o ator não escondia sua descrença em Deus.

Em uma entrevista ao portal “iG” em 2010, ele explicou os motivos de ser ateu: “Durante meus anos de formação, me despertou a mais absoluta descrença em valores que eles [padres] transmitem, ao tentar vender ideias que, no exercício diário, eram opostas ao que pregavam. As respostas que eu obtinha não eram satisfatórias às minhas perguntas”.

Bruce Lee

Além de ator e lutador de artes marciais, Bruce Lee era também filósofo. Você sabia disso? Ele apoiava suas teorias usando a luta como metáfora para seus ensinamentos, sempre focado na libertação do espírito por um autoconhecimento maior.Questionado sobre qual religião seguia, ele afirmou que “nenhuma”. Também em 1972, quando perguntado se acreditava em Deus, Lee respondeu: “Para ser perfeitamente franco, na verdade não”. Bruce Lee foi considerado um super humano evoluído e muito inteligente.

Luis Fernando Veríssimo

O escritor brasileiro usou seu bom humor ao confessar em uma crônica que não acredita em Deus: “Só acredito naquilo que posso tocar. Não acredito, por exemplo, em Luiza Brunet”.Em uma entrevista, ele disse não ser contra a religião, apesar de seu pai ter sido agnóstico. Filho de mãe religiosa, ele foi católico até os 14 anos. Hoje, ele considera a religião “como consolo” para as pessoas.

Björk

Quando o assunto é religião, a cantora e compositora islandesa de 53 anos Björk explica que 90% das pessoas de seu país responderia ao questionamento “Em que você acredita?” com um “em mim mesmo”.

E ela se coloca dentro desse grupo de pessoas que não acredita em Deus: “Eu tenho minha própria religião. Se tenho um problema, não existe Deus nem Alá para me salvar. Tenho de resolver eu mesma”.

Jack Nicholson

Aos 81 anos, Jack Nicholson é o último da nossa lista de ateus. O famoso ator, cineasta, produtor e roteirista americano de Hollywood bem que queria, mas não consegue acreditar em Deus.Em uma entrevista para a “Vanity Fair” em 1992, ele falou sobre o fato de não ter uma religião: “Não acredito em Deus agora, mas ainda sinto inveja de quem tem alguma fé“. E você, acredita em Deus?

