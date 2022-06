7 nomes de peso que deixaram a Globo no 1º semestre

Apoie o 247

247 - A Globo vem vivendo um momento de reestruturação, especialmente no aspecto de contratos com seus maiores astros e estrelas. O ano de 2002 está na metade e vários dos seus grandes nomes já anunciaram que não terão mais contrato fixo com a emissora. A reportagem é do portal Na Telinha.

Sem manter nomes que ajudaram a consolidar a marca da Globo, a emissora se prepara o desafio de turbinar seu próprio streaming, que acredita ser o futuro e não vem se importando em se desfazer daqueles que se confundem com sua própria história.

Jornalistas veteranos, jovens atrizes que já tinham muito tempo de casa até o maior narrador do país, Galvão Bueno, anunciaram recentemente seu desligamento do canal. No caso de Galvão, ainda, ele vem preparando sua despedida que deve acontecer na Copa do Mundo, no Catar, em 18 de dezembro. Confira esse e outros nomes que não permanecerão na Globo:

Galvão Bueno deixa a Globo em dezembro

Galvão deixará as narrações de jogos na TV aberta após a Copa do Mundo de 2022, que será realizada entre novembro e dezembro no Catar. O narrador já havia avisado de que não teria o contrato renovado com a Globo.

Chico Pinheiro

Na Globo desde 1996, Chico Pinheiro deixou a emissora após 26 anos. Chico ingressou no Grupo Globo há 45 anos, no cargo de chefe de reportagem. Nos anos 80, trabalhou em outros veículos, como na Quilombo, produtora que cuidava da carreira artística do compositor Milton Nascimento

Juliana Paes

A atriz, que viveu Maria Marruá em Pantanal, também não possui mais contrato fixo com a Globo.

André Marques

No final de maio, foi a vez de André Marques anunciar que não fará mais parte do casting da Globo. Sua despedida ocorrerá em 2 de julho, no É de Casa.

Alice Wegmann

Há dois meses, Alice Wegmann não renovou seu contrato com a líder de audiência. A atriz que surgiu em A Vida da Gente (2011-12) protagonizará a telessérie Segundas Intenções, da HBO Max.

Fabiana Karla

Depois de 19 anos de serviços prestados, chegou ao fim em abril o contrato entre e Fabiana e a Globo. Nos últimos anos, Fabiana fez trabalhos em novelas como Verão 90 (2019) e foi uma das apresentadores do extinto Se Joga (2019-2021), ao lado de Fernanda Gentil e Érico Brás. O programa, no entanto, foi um fracasso de público nas tardes da Globo.

Carlos Tramontina

Jornalista veterano, Carlos Tramontina foi mais um que saiu da Globo. Em abril, foi revelado que as duas partes decidiram isso de comum acordo. Desde quando estreou no canal, em 1978, Tramontina esteve presente na cobertura de grandes eventos ocorridos no Brasil.

