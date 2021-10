70%: Publicações contra homofobia de Maurício Souza dominaram Instagram

Apesar de o bolsonarismo ter se mobilizado em prol do jogador de vôlei, a grande maioria das postagens sobre o assunto foram contrárias ao preconceito do atleta edit

Revista Fórum - Levantamento realizado pela consultoria Quaest mostra que as postagens homofóbicas do jogador de vôlei Maurício Souza foram rechaçadas em 70% das postagens feitas na rede sociais Instagram sobre o tema. Isso mostra que, apesar da movimentação do bolsonarismo para fazer o perfil do atleta crescer, a reação negativa foi estrondosa.

Pesquisa divulgada pelo colunista Thomas Traumann, da Veja, mostra que foram 15 milhões de postagens sobre o assunto na rede social e que 70% dessas publicações condenavam o comportamento preconceituoso do ex-jogador do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira.

“O 70% a 30% nas redes sociais foi a maior derrota do bolsonarismo no mundo virtual desde 2018. Um dos efeitos do surgimento de Bolsonaro foi tirar do armário e naturalizar uma série de opiniões misóginas, homofóbicas, racistas e xenófobas. […] O espírito do tempo mudou. O bolsonarismo segue forte, especialmente quando combate o que chama de “politicamente correto”. Mas o espírito do tempo está mudando”, afirmou Traumann ao avaliar os dados do estudo.

