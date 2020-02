99 políticos, jornalistas e empresários podem ser convocados para CPI das fake news

247 - CPI das Fake News prepara-se para analisar 99 pedidos de convocação ou convite para depoimento que incluem o ex-funcionário da Yacows Hans River do Rio Nascimento, as jornalistas da Patrícia Campos Mello e Mônica Bergamo, Carlos Bolsonaro. Podem Entre os alvos dos requerimentos de convite estão um dos proprietários do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, e o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC).

Além desses requerimentos, 153 pessoas tiveram convites ou convocações já aprovados pela. Dessas, 57 pessoas tiveram convocação aprovada —nove já foram ouvidas, entre elas, o sócio da Yacows, Lindolfo Alves Neto, e seu ex-funcionário Hans River.

O presidente da CPI, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), já avisou aos colegas que não há condição técnica para votar todos os pedidos até 13 de abril, prazo final -mas deve ser aprovado requerimento de extensão dos trabalhos por mais dois meses, informa o jornalista Renato Onofre, da Folha de S.Paulo.