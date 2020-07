“A cultura do cancelamento me pegou", diz Leandro Narloch sobre demissão da CNN

“A cultura do cancelamento me pegou", escreveu o comentarista Leandro Narloch, após ser demitido da CNN Brasil por comentário homofóbico edit

247 - Após ser demitido da CNN Brasil por um discurso considerado homofóbico, o comentarista Leandro Narloch usou a sua página nas redes sociais para criticar a medida.

Segundo ele, a “cultura do cancelamento me pegou”, e afirmou ter “horror a homofobia” e disse agora que concorda "com a doação de sangue por homossexuais”.

“A cultura do cancelamento me pegou. A CNN informou agora que, depois da polêmica desta semana, decidiu rescindir meu contrato. Lamento pelo motivo. Não sou nem fui homofóbico, tenho horror a homofobia e concordei explicitamente com a doação de sangue por homossexuais”, disse.

No entanto, Leandro Narloch disse em comentário no CNN Live, que 25% dos homens gays de São Paulo são infectados com o HIV. A fala causou revolta na comunidade LGBTQIA+.

“Me preocupa o clima da sociedade hoje, em que é impossível discordar até mesmo de termos ou terminologias sem causar histeria, sem que o outro lado seja considerado um monstro que precisa ser banido”, disse Narloch.

“Agradeço a todos os colegas da CNN e amigos que expressaram apoio e tristeza pelo o que ocorreu. E já antecipo anúncios dos próximos dias: um curso contra a cultura de cancelamento, sobre ‘temas sensíveis’ e ideias proibidas, e uma frente para preservar a diversidade ideológica e a liberdade do debate. Abraços e bola pra frente!”, finalizou.

Triste notícia. E triste a histeria que pequenas discordâncias causam hoje em dia. pic.twitter.com/dUBnTMuS4F — Leandro Narloch (@lnarloch) July 10, 2020

