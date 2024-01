"A direita tenta negar ao Brasil o direito de explorar o seu petróleo desde 1953", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A jornalista Hildegard Angel detalhou a postura da direita brasileira em relação à exploração do petróleo nacional desde 1953, quando Getúlio Vargas criou a Petrobrás. Em sua participação no Bom Dia 247 deste domingo, Hilde afirmou que a direita tem sistematicamente tentado negar ao Brasil o direito soberano de explorar seus recursos petrolíferos, considerando o petróleo como o cerne do imperialismo.

"A direita brasileira não é vira-latas. Ela é má. São pessoas de joelhos, dizendo amém para o imperialismo. São os nossos piratas, que estão saqueando o Brasil", declarou Hildegard Angel, enfatizando sua visão crítica em relação à abordagem da direita e da imprensa corporativa em relação aos recursos naturais do país.

continua após o anúncio

A jornalista destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agiu acertadamente ao retomar as obras da Refinaria Abreu e Lima, localizada em Ipojuca, Pernambuco. Hilde expressou apoio à iniciativa de Lula, afirmando que o presidente "comeu pelas beiradas" ao apostar na soberania energética brasileira, em contrapartida à postura da direita e da mídia que, segundo ela, trabalha contra os interesses do Brasil.

As declarações de Hildegard Angel surgem em um momento crucial para o desenvolvimento do setor petrolífero no Brasil, com o anúncio do presidente Lula sobre a retomada das obras na Refinaria Abreu e Lima. Durante a cerimônia, Lula revelou que a unidade, quando operacional, gerará uma receita anual estimada em US$ 100 bilhões, além de proporcionar a criação de cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. "Acharam que seria um Lulinha submisso, paz e amor, mas ele comeu pelas beiradas, e faz muito bem em apostar na soberania energética brasileira", disse ele. "Não leiam mais a Globo, ignorem essa mídia que trabalha contra os interesses do Brasil", finalizou. Confira:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: