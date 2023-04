"A live semanal do presidente Lula é indispensável", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – Com a volta do presidente Lula ao poder, temos 100 dias de governo para o povo brasileiro, afirmou Leonardo Stoppa, em seu programa Leo ao Quadrado, em parceria com Leonardo Attuch, editor da TV 247. Stoppa também comentou sobre a importância da mídia independente para o sucesso do governo Lula. "É muito importante a percepção do governo de que a mídia tradicional não vai apoiar o projeto do governo Lula, como disse o ministro Paulo Pimenta. A hora é de fortalecer a mídia independente", afirmou.

O jornal O Globo, segundo Stoppa, é "vira-latas". Essa afirmação é uma crítica ao papel da mídia tradicional no Brasil, que muitas vezes é vista como parcial e pouco comprometida com a verdade. Stoppa também destacou a importância da live semanal de Lula para manter o povo informado sobre as ações do governo. "A live semanal do Lula é indispensável. O povo precisa saber o que está acontecendo", afirmou.

Por fim, Stoppa alertou para a atuação das redes extremistas na disseminação do pânico nas escolas. "As redes extremistas estão atuando para disseminar pânico nas escolas. A indústria armamentista irá se oferecer como solução para a crise", afirmou. Essa preocupação é compartilhada por muitos brasileiros que temem a escalada da violência no país e a pressão da indústria armamentista para expandir seu mercado. Assista:

