“A onda do ódio ficou para trás”, diz a jornalista Tereza Cruvinel

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, colunista do Brasil 247 e da TV 247, avaliou, em participação no Bom Dia 247, que o fato que não deve ser minimizado na disputa municipal de 2020 é a derrota fragorosa do bolsonarismo. “A onda do ódio passou”, diz ele. “O Bolsonaro perdeu em praticamente todas as cidades em que apoiou um candidato”. Tereza indicou também o fortalecimento da centro-direita, com a possível candidatura presidencial de João Doria.

Sobre a esquerda ou centro-esquerda, ela indica o fortalecimento de um bloco com PT e Psol e de outro com PDT e PSB. “A incógnita é o PCdoB”, afirma. “É muito difícil que haja unidade e o mais provável é que cada um desses blocos tenha um candidato no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022”.

