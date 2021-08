A verdadeira 'encrenca' de Bolsonaro não é com Barroso, mas com Alexandre de Moraes, diz Elio Gaspari

247 - O jornalista Elio Gaspari observa que embora Jair Bolsonaro passe a impressão de estar envolvido em uma briga com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, ele “sabe que sua encrenca é com o ministro Alexandre de Moraes”, do STF.

“Barroso chegou ao Supremo vindo da sua banca de advocacia. A carreira de Moraes foi outra: ele veio do Ministério Público e foi secretário de Segurança de São Paulo. Um aprendeu a defender seus clientes. O outro aprendeu a baixar o chanfalho em quem viola a lei”, ressalta ele em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

