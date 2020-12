ABI denuncia governo Bolsonaro por uso ilegal da TV Brasil em pelada de Santos

Segundo a entidade, a emissora, que nunca havia transmitido um jogo beneficente antes, fez promoção pessoal do presidente edit

Revista Fórum - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) protocolou uma representação ao Ministério Público Federal contra o Governo Federal em razão do uso da TV Brasil na transmissão da partida de futebol que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, em Santos (SP), na última segunda-feira (28).

A ABI aponta que “a transmissão do jogo beneficente, ao vivo, por uma TV pública, como é a TV Brasil, nunca havia ocorrido antes”. O evento, um jogo beneficente do ex-jogador Narciso, realizado na Vila Belmiro, não possuía relação direta com o governo.

