ABI propõe distribuição gratuita de "sopões" aos necessitados

247 - A associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou nota neste domingo defendendo a distribuição de sopão aos mais necessitados, tendo em vista a situação de miséria que aumenta a cada dia com a pandemia do coronavírus

Leia a nota:

Com o surto do Covid-19 e a necessidade de as pessoas ficarem em casa para que as mortes não se multipliquem de forma geométrica, a população em situação de rua, em si já vulnerável, fica inteiramente desprotegida.

Assim, cresce o número de pessoas que simplesmente não tem o que comer.

Nesse quadro, é preciso ir além das necessárias medidas econômicas de apoio aos mais pobres, que já vêm sendo aprovadas no Congresso, e desenvolver outras iniciativas para enfrentar o problema de forma rápida e desburocratizada.

Nesse quadro, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) propõe uma medida emergencial que dure enquanto permaneça a situação excepcional que vive o País: que o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras imediatamente organizem, de forma rápida e descentralizada, a distribuição gratuita de "sopões" aos necessitados em pontos de rua previamente informados, tomando os devidos cuidados para evitar aglomeração de pessoas.

Em defesa da vida, é hora de ser criado o programa "Sopão já" em todo o território nacional.

Paulo Jeronimo de Sousa

Presidente da Associação Brasileira de Imprensa