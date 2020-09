Abraji repudia censura ao jornalista Luis Nassif

O jornalista Luis Nassif divulgou pelo Twitter o repúdio da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) à censura imposta ao jornal GGN a pedido do BTG Pactual. O jornalista teve que retirar 11 matérias do ar. A Federação Nacional dos Jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a Associação Brasileira de Imprensa também manifestaram apoio a Nassif edit

247 - "Na sexta-feira, 25 de agosto de 2020, o juiz Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, da 32ª Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro, determinou que o site GGN, editado pelo jornalista Luis Nassif, retirasse do ar todas as reportagens relacionadas ao banco BTG Pactual", destaca nota da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo).

"A Abraji lamenta que, apesar dos avanços conquistados pelo nosso regime democrático, um juiz possa determinar uma medida extrema como impedir a circulação de reportagens por meio da antecipação de tutela. Buscar reparação judicial é direito de empresas e cidadãos, mas censurar conteúdo jornalístico fere a liberdade de expressão assegurada pelo artigo 5º da Constituição. A Abraji condena a sentença de Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves e espera que o magistrado ou alguma instância jurídica superior reveja a decisão", diz a nota.

A @abraji repudia a censura imposta ao @jornalGGN a pedido do BTG Pactual. Retiramos 11 matérias do ar. Os advogados do @GrupoPrerro avaliaram a decisão como "autoritária e sem nenhum fundamento". @FENAJoficial, Sindicado dos Jornalistas de SP e ABI também manifestaram apoio. pic.twitter.com/r16MXA6QJN August 31, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.