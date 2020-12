Absolvido de acusação de racismo contra Maju Coutinho quer que Globo noticie a sentença

"Se a Globo acompanhou a busca e apreensão na residência do autor, filmou tudo, pechou o autor de criminoso, se reitera pedido de direito de resposta e retratação”, diz a defesa de Kaíque Batista edit

Revista Fórum - Kaíque Batista, que foi absolvido de acusação de racismo contra a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, está em uma briga judicial contra a Globo e a própria âncora do Jornal Hoje. Além de uma indenização no valor de R$ 800 mil por danos morais, Kaíque quer que a emissora informe em seus telejornais que ele foi inocentado.

O advogado Angelo Carbone, que representa Kaíque, teve um primeiro pedido negado no fim de novembro e, no último dia 3, entrou com um novo recurso na 11ª Vara Cível de São Paulo.

O documento pede “a imediata publicação da matéria contendo a íntegra do resultado da sentença, ressaltando a absolvição definitiva de Kaíque Batista, precedida por um breve resumo do caso”.

