Acidente de carro mata influenciador Jesse Koz e o golden Shurastey

O influenciador Jesse Koz, de 29 anos, e o seu cão, o golden retriever Shurastey, ficaram famosos pelas viagens em um fusca pelos EUA e pela América do Sul. Veja reações no Twitter edit

247 - Natural de Santa Catarina, o influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morreu nesta segunda-feira (23) em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23). Ele viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu.

O influenciador estava desde 2017 viajando. Ele tinha visitado 17 países no carro que ganhou o apelido de Dodongo. A conta dele no Instagram tem registros de viagens em cidades dos EUA, Chile e costa do Brasil.

O cachorro também virou celebridade no Instagram, com 490 mil seguidores.

Internautas lamentaram a morte de Koz:

Que triste a notícia da partida de Jesse Koz e seu fiel escudeiro Shurastey em um acidente a caminho do Alasca.

De Balneário Camboriú para o mundo, e agora o céu. #RIPJesseKoz @DaniloGentili pic.twitter.com/0HkZIgjM2t — Thaise Orsi (@OrsiThaise) May 24, 2022

Não os conheci pessoalmente. Mesmo assim, estou emocionado com a morte do Jesse Koz e o seu companheirão, o Shurastey. O consolo que resta é saber que a breve vida que deles foi muito feliz e animou a vida de quem os acompanhou. pic.twitter.com/PIyi0DL1sk — arthur mota (@arthurmota14) May 24, 2022

TRISTE NOTÍCIA - Jesse Koz de 29 anos e seu cachorro o Shurastey, um golden retriever, morreram em um acidente de trânsito nos Estados Unidos. Eles viajavam pelas Américas em um Fusca. VEJA!https://t.co/007zerbAFE May 24, 2022

Tristeza com a morte de Shurastey, Jesse Koz e tb de Dondongo. Um sonho se acabou...

Eles tiveram uma vida incrível! pic.twitter.com/w6opYBmNMp — ₱₳₮Ɽł₵ł₳ ₥ØɄⱤ₳ (@PattyGirlBr) May 24, 2022

Quem aí já teve vontade de jogar tudo pro alto e viajar? Jesse Koz fez isso. Insatisfeito com a vida que levava na sua cidade em Santa Catarina, pediu demissão, vendeu seus bens, pegou seu cachorro, seu fusca e partiu. pic.twitter.com/Yox5OlZ9h2 — NOO (@todomundoNOO) June 27, 2020

Nossos sentimentos aos familiares e amigos do catarinense Jesse Koz, de apenas 29 anos, e do seu companheiro, o cachorro Shurastey. Um trágico acidente tira a vida de um jovem sonhador e do seu querido amigo. Que todos estejamos em oração neste momento de tanto sofrimento. pic.twitter.com/rh8LYUhdyj — Esperidião Amin (@esperidiaoamin_) May 24, 2022

