"Acredite quem quiser em diálogo com Bolsonaro", aponta editorial da Folha

247 – "Crescem as tensões em torno dos atos relacionados ao feriado do Dia da Independência, enquanto o presidente da República se mantém empenhado no conflito institucional e manifestações extremistas de seus seguidores vêm à tona. Especialmente alarmante é o caso do coronel Aleksandro Lacerda, líder de sete batalhões da PM paulista, a fazer descarada pregação política em rede social, beirando a apologia da violência ao chamar sua audiência às ruas", aponta editorial da Folha de S. Paulo, publicado nesta terça-feira.

"Já o mundo político ainda hesita em uma resposta mais dura aos arreganhos bolsonaristas. Não está claro, até aqui, como o Senado deliberará sobre a indicação de André Mendonça ao Supremo; o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), indicou que pretende dar nova chance a um encontro entre os chefes dos Poderes. Reunidos nesta segunda (23), os governadores também preferiram uma atitude acomodatícia, defendendo o entendimento entre as cúpulas de Executivo, Legislativo e Judiciário para superar a crise. Percebem-se a cautela e a preocupação em não acirrar ainda mais os ânimos, mas acredite quem quiser em diálogo com Bolsonaro", finaliza o editorialista.

