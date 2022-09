Acusada de rebaixar Manoel e de não ter carisma, Patrícia Poeta faz post para rebater críticas: “Agora chega! Basta!”

Apoie o 247

247 - A apresentadora Patrícia Poeta resolveu quebrar o silêncio sobre as críticas constantes que recebe de telespectadores do Encontro. Por meio de uma publicação em seu Instagram, a jornalista deixou claro que não vai mais tolerar mentiras ao seu respeito. A reportagem é do portal Metrópoles.

“Pensei mil vezes se faria esse post, porque a última coisa que quero é dar holofotes pra gente que propaga o mal, gente hipócrita, mentirosa, que quer ganhar audiência ou cliques, custe o que custar, numa falta de respeito surreal. Antes mesmo de estrear o Encontro, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova”, iniciou Poeta.

“Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida: ver essa gente inventando história a meu respeito (coisas absurdas, por sinal) magoa demais. Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida”, completou.

Em seguida, Patrícia agradeceu ao seu público: “Meu abraço em cada pessoa que vai me ver no programa é de pura gratidão e o mais sincero possível. Por elas e por quem me assiste na TV, tive uma garra – que até eu desconhecia. Durante mais de 60 dias fiquei calada. Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega! Basta!”.

