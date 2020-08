Adnet é alvo de críticas após insinuar que ‘Dia do Neymar’ na internet é ação patrocinada

“Parece ba$tante e$pontâneo”, ironizou o humorista no Twitter, gerando controvérsia entre os fãs do jogador edit

247 - O humorista Marcelo Adnet virou alvo de críticas dos fãs de Neymar nesta quarta-feira (12) depois de ter insinuado que o chamado ‘Dia do Neymar’, mobilizado nas redes sociais, seria um gesto movido por patrocínio.

“Parece ba$tante e$pontâneo”, ironizou Adnet no Twitter, ao responder ao perfil de Mussum Alive, que indagava: “Por que tá rolando essa repentina romantização do Neymar no Twitter hoje?”. A resposta do humorista gerou controvérsia.

“Por que TUDO que a gente faz referente a futebol, gente merda que nem Adnet vincula a dinheiro?”, indignou-se um internauta. “Marcelo Adnet ‘se vendeu’ mesmo ao sistema. É uma pena. Era engraçado na época da MTV”, comentou outro.

Em dia de jogo da Champions League (PSG X Atalanta), pelas quartas de final, os fãs de Neymar passaram a usar uma foto do jogador com corte de cabelo moicano no perfil do Twitter, após postagem do jogador nesta manhã que dizia: “Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando”.

Parece ba$tante e$pontâneo — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 12, 2020

