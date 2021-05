Adnet imita Galvão e “narra” depoimento de Pazuello na CPI: “Ele vai negando…” (vídeo)

247 - O melhor relato do depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid certamente é o do humorista Marcelo Adnet, em tom de narração com voz de Galvão Bueno.

“Aí se mete na conversa Flávio Bolsonaro… dá uma coçada na máscara… ele que tá envolvido em um esquema de rachadinha, corrupção, tem envolvimento com milicianos, assassinos de aluguel, com o cidadão de bem”, narra Adnet, em um dos trechos publicados em seu Twitter.

“Governistas vão tocando a bola de lado, vão distraindo a oposição, irritando a oposição, o povo brasileiro a ver navios”, relata ainda o humorista, que conclui a cena com a seguinte reflexão: “CPI e impeachment é bom. Mas CPI e impeachment contra os inimigos do Brasil é muito mais gostoso”.

Em outro vídeo, diz que o ‘árbitro’ Omar Aziz “errrrgue o tom de voz” e questiona “Arnaldo”, parceiro do narrador, se “não é um problema para a zaga do Brasil” se “durante uma guerra um general tem um mal súbito, passa mal”. “É, mas é que ele nunca foi para uma guerra…”, ironiza o ‘colega’.

Assista:

O Brasil precisa de sua torcida #CPIdaCovid pic.twitter.com/n4evRnrgsq — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) May 20, 2021

