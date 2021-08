"Aécio Neves plantou a semente do golpismo", diz Vera Magalhães

Deputado tucano também foi criticado por se abster na votação do voto impresso, em que Jair Bolsonaro foi derrotado edit

247 – "Aécio Neves, que plantou a semente do golpismo, ajuda a cravar um placar que derrota a PEC, mas mantém o discurso golpista de Bolsonaro. Bem como o PP de Lira, Ciro e Barros. Sócios do ataque à democracia: e aí, PSDB?", postou a jornalista Vera Magalhães, em seu twitter, após saber que o ex-presidenciável tucano, que liderou o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, também votou ao lado do bolsonarismo. Confira:

