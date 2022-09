Afiliada da Record proíbe jornalistas de usar roupas vermelhas

Sindicato dos Jornalistas do Paraná classificou o episódio como um caso de assédio eleitoral em defesa da candidatura de Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Apresentadores e repórteres da RICtv, afiliada da Record no Paraná, foram proibidos pela direção da emissora de usar roupas vermelhas ou bordô durante a cobertura das eleições 2022. O comunicado, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, foi enviado em um grupo de WhatsApp da empresa. A ordem remete a cores ligadas ao PT.

Ainda de acordo com a reportagem, uma apresentadora alegou que a roupa vermelha foi o motivo de sua demissão.

Em nota, o grupo RIC confirmou o envio da mensagem, mas disse que foi uma estratégia adotada pelo grupo que “apenas visa garantir a neutralidade na cobertura”. "Essas cores foram expressamente citadas porque compõem o ‘guideline’ [diretrizes] do vestuário desses profissionais, conforme documento interno distribuído a todos”.

Questionado sobre o uso das cores verde e amarelo, o grupo informou que não integram o guia de vestuário dos jornalistas e, por esta razão, não são usadas”.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor/PR) disse que tal medida configura, "claro posicionamento do grupo em prol da candidatura do atual presidente à reeleição". A entidade considera o episódio um caso de assédio eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.