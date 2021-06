Agência de checagem erra dado sobre PIB e Bolsonaro tira sarro

247 - A agência de checagem Aos Fatos corrigiu na sexta-feira (4) uma informação equivocada sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro de quarta-feira (2).

A agência havia dito que Bolsonaro mentiu ao dizer que estimativas davam conta de que o crescimento do PIB brasileiro em 2021 seria da ordem de 4%. "Diferentemente do informado na checagem do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, de fato há estimativas de mercado para o PIB superiores a 4%", publicou a Aos Fatos no Twitter.

Bolsonaro, nesta segunda-feira (7), tirou sarro: "é mesmo? Quem diria", questionou em tom de ironia.

A reportagem da agência, no entanto, ainda aponta diversas outras mentiras de Bolsonaro, como a de que o Brasil passaria a integrar um seleto grupo de cinco países produtores de vacina contra a Covid-19 e de que a moeda brasileira estaria se fortalecendo.

