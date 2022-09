Agregador de pesquisas do Estadão mostra Lula perto da vitória em primeiro turno

Lula aparece no levantamento com 49% dos votos válidos. Bolsonaro registra 36% edit

247 - O agregador de pesquisas do Estado de S. Paulo foi atualizado nesta segunda-feira (5) após a divulgação da pesquisa telefônica do Instituto FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual.

O gráfico elaborado pelo periódico, que mostra "o cenário mais provável da corrida presidencial" de acordo com dados dos últimos seis meses, aponta para 44% das intenções de voto no ex-presidente Lula (PT). Jair Bolsonaro (PL) aparece com 32%.

Considerando apenas votos válidos, Lula soma 49% - próximo da vitória em primeiro turno, portanto - e Bolsonaro 36%.

"A Média Estadão Dados, que tem atualização diária, não é a simples soma dos resultados e divisão pelo número de pesquisas. O cálculo considera as linhas de tendência de cada candidato (se estão estáveis, subindo ou caindo) e atribui pesos diferentes às pesquisas segundo sua 'idade' (a data de realização) e metodologia (consideramos que, na média os resultados são mais precisos quando os eleitores são entrevistados de forma presencial, em vez de por telefone)", explica o jornal.

