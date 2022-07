Agressivo, bolsonarista invade entrada ao vivo da Globo e impede repórter de executar trabalho

Apoie o 247

247 - Um homem não identificado invadiu uma transmissão ao vivo do telejornal SP1, exibido pela Globo de São Paulo, nesta segunda (4). A âncora Sabina Simonato anunciava os destaques do dia, e o repórter Filipe Gonçalves entrou para noticiar o aumento do preço do botijão de gás. No entanto, com a intromissão do cidadão, ele precisou interromper sua fala. As informações são do portal Notícias da TV.

"Depois de os combustíveis aumentarem, é a vez do botijão de 13 kg, um produto básico para todos nós. O governo disse que o valor cobrado por botijão é de...", iniciou Gonçalves. Neste momento, ele foi interrompido aos berros pelo homem. "Globo lixo! Globo lixo!", gritou o desconhecido.

"Você vê aí a educação do povo, Sabina", lamentou o jornalista assim que a transmissão foi cortada e voltou para os estúdios da emissora. "Não tem problema, vamos seguindo, Felipe", continuou a apresentadora.

Homem interrompe transmissão da Globo para gritar "Globo lixo" ao vivo. pic.twitter.com/UdYrzPDlSA CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Fernanda Salles (@reportersalles) July 4, 2022

