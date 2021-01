Alê Oliveira é alvo de seis boletins de ocorrência por violência doméstica

O comentarista do Esporte Interativo e do programa Estádio 97 ameaçou a ex-mulher em áudio, usando frases como “não tenho nada a perder” e “tenho outros recursos” edit

247 - O comentarista esportivo Alê Oliveira, do Esporte Interativo, é alvo de seis boletins de ocorrência por violência doméstica contra a ex-mulher, Tereza dos Santos. Seu nome veio à tona na internet nesta sexta-feira 1º porque um comentário machista feito por ele quando estava na ESPN fez com que a jornalista Juliana Veiga conseguisse triplicar o valor da indenização de sua ação trabalhista contra a emissora, conforme reportagem do UOL.

O caso das acusações contra sua ex-mulher foi então relembrado pelos internautas no Twitter, que questionam “como um cara fraco e sem graça igual o Alê Oliveira ganhou tanta mídia” ou ainda: “É inacreditável que Alê Oliveira ainda tenha qualquer tipo de espaço em um veículo esportivo de grande porte”. Eles também cobram manifestações de seus colegas no mundo do jornalismo esportivo.

Conforme revelou o UOL Esporte , os boletins de ocorrência foram registrados entre 2008 e 2020. A ex-esposa se separou de Alê Oliveira em maio deste ano. Em um áudio enviado a Tereza e à sua advogada, o comentarista faz ameaças claras, usando frases como “não tenho nada a perder” e “eu tenho outros recursos”. Em uma série de stories no Instagram, ela relatou que sempre viveu com ele um relacionamento abusivo, do qual nunca teve forças para sair.

