Alexandre Garcia é contratado por canal especializado em gado

Alexandre Garcia, jornalista porta-voz do bolsonarismo, foi contratado pelo Canal Rural, especializado em gado e agricultura edit

247 - O jornalista Alexandre Garcia, ex-rede Globo, retornará, à TV na próxima segunda-feira (16). Ele foi contratado pelo Canal Rural, especializado em gado e agricultura, para comentar, direto de Brasília, notícias de política e economia nos programas “Mercado & Companhia” (12h20) e “Rural Notícias” (18h35). A informação é do Portal Teleguiado .

“Vamos falar sobre o que acontece em Brasília, o que acontece no Brasil, sempre com interesse no mercado agropecuário, responsável por colocar a comida na mesa e pela divisa na nossa balança comercial”, enfatiza.