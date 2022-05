Alexandre Garcia vai de farda a restaurante de Brasília e vira piada nas redes

Apoie o 247

247 - O comentarista da Jovem Pan Alexandre Garcia, ex-Globo e ex-CNN, compareceu fardado de militar a um restaurante em Brasília (DF) e virou piada no Twitter.

O estabelecimento fica no Brasília Rádio Center, situado no Setor de Rádio e Televisão Norte da capital federal.

Internautas reagiram. "Alexandre Garcia tá querendo uma parte dos 35 mil comprimidos de Viagra e não tá sabendo pedir", escreveu um perfil no Twitter.

O deputado Elias Vaz (PSB-GO) acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) devido à compra de 11 milhões de comprimidos do viagra do governo Jair Bolsonaro para as Forças Armadas.

Mais internautas ironizaram o jornalista. Outra pessoa questionou: "Alexandre Garcia quer participar do GOLPE ou quer Viagra?".

"Que figurazinha patética o Alexandre Garcia se tornou né?", escreveu o ativista William De Lucca no Twitter.

"Este é @alexandregarcia, 'jornalista' oficial do regime desde 1964", disse a jornalista Cynara Menezes.

Um internauta postou: "este senhor, com uniforme de camuflagem, é o Alexandre Garcia, sem camuflagem".

Alexandre Garcia tá querendo uma parte dos 35 mil comprimidos de Viagra e não tá sabendo pedir

Alexandre Garcia quer participar do GOLPE ou quer Viagra?

Milico não dá palpite pic.twitter.com/VsHll8QTl3 — Distopia Brazil (@Douglas86736732) May 6, 2022





Que figurazinha patética o Alexandre Garcia se tornou né? pic.twitter.com/pwRMUyMQ7J — William De Lucca (@delucca) May 6, 2022

Participando de evento comemorativo do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista. Desfile em jipes da época. pic.twitter.com/moXikJNEYZ — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) May 6, 2022

Este senhor, com uniforme de camuflagem, é o Alexandre Garcia, sem camuflagem. https://t.co/5oS56vU2PX — Divagar é Sempre (@zeantoniotoledo) May 6, 2022

