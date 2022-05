Allan dos Santos desafia o Supremo e cria canal no Youtube (vídeo)

Apoie o 247

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos criou nesse domingo (8) um novo canal no YouTube para divulgar seus comentários. Ele está foragido nos Estados Unidos desde que, em 5 de outubro do ano passado, teve prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

"Em junho, completará dois anos que eu não vejo minha família. Há dois anos, a Polícia Federal invadiu minha casa quando meu filho, Pedro, estava na barriga da minha esposa, no quarto mês", disse o blogueiro, no vídeo. "Um dia das mães é sempre um dia muito difícil, mas nesses dias é importante você tomar uma atitude", acrescentou.

O blogueiro desafiou o STF, ao criar no YouTube um canal com nome diferente, mas conteúdo idêntico ao anterior. A plataforma removeu o canal, em cumprimento a decisão judicial.

O bolsonarista é alvo do inquérito que investiga um esquema de milícia digital. De acordo com a Polícia Federal, Santos é responsável por "atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização", entre outros crimes.

