Altman denuncia ao STF 'lawfare sionista' da Conib e pede proteção contra censura por expor Israel

247 - O jornalista judeu Breno Altman entrou com uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a suspensão, por liminar, de todas as decisões que aprovaram a censura de postagens suas na internet contendo críticas a Israel e ao sionismo. A informação é da colunista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

A defesa de Altman, representada pelos advogados Pedro Serrano e Fernando Hideo Lacerda, denuncia um 'lawfare sionista' promovido pela Confederação Israelita do Brasil (Conib) contra Altman. Por isso, pedem também um habeas corpus preventivo para que o jornalista não seja judicialmente impedido de participar de transmissões ao vivo e entrevistas denunciando o genocídio israelense perpetuado na Faixa de Gaza contra a população da Palestina.

"O verdadeiro objetivo da Conib é censurar o debate e silenciar as críticas ao regime sionista, ao governo de extrema-direita israelense e o massacre contra o povo palestino", dizem os advogados, que enxergam Altman como vítima de uma "verdadeira perseguição judicial".

