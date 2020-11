Altman: houve uma avassaladora vitória do campo conservador

247 - O jornalista Breno Altman, editor do site Opera Mundi, avaliou, em entrevista ao Bom Dia 247, que as eleições municipais de 2020 marcaram “uma avassaladora vitória do campo conservador”. Ele destaca que os blocos da direita, que são a direita neoliberal, liderada por PSDB, DEM e MDB, o bolsonarismo, com partidos como Republicanos e PSL, e o centrão, com legendas como PP e PSD, irão governar 85% dos eleitores nas cidades brasileiras.

Altman diz ainda que a mensagem não pode ser ignorada pela esquerda e afirma que é necessário construir, desde já, uma frente de esquerda, que envolva PT, PCdoB e Psol em torno de um programa comum. Sobre o PT, ele defende a convocação de um congresso extraordinário para discutir eventualmente até a renovação da sua direção.

