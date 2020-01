Aluna trola Globo e escreve "Fora Bolsonaro" em coreano

Uma aluna aplicou uma pegadinha na TV Globo e protestou contra o presidente Jair Bolsonaro sem que a reportagem se desse conta. O Jornal Hoje exibiu uma matéria sobre o crescimento das aulas de coreano no Brasil. Num dado momento, as câmeras mostraram uma garota escrevendo "Fora Bolsonaro" no idioma asiático edit

A reportagem do portal Uol destaca que "o caso aconteceu na escola Olga Benario Prestes, que fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Segundo a reportagem exibida no Jornal Hoje, o local oferece o curso desde 2017."

A matéria ainda acrecenta que "em contato com a reportagem, o Centro Educacional Coreano, braço do Consulado Coreano, se disse surpreso com a atitude da aluna e disse que a inscrição não reflete o pensamento da repartição. O local, por exemplo, fechou parceria com a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e contratou professores para ministrar aulas de coreano, além de fornecer livros para estudo."