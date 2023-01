Alvo do MPF por fake news, Jovem Pan 'esconde' 1.516 vídeos de canais no YouTube

Apoie o 247

247 - Dois dias após se tornar alvo de um inquérito no Ministério Público Federal de São Paulo por fake news que põem em risco a democracia brasileira , a Jovem Pan privou 1.516 vídeos de seu canal no YouTube, informa o The Intercept Brasil.

A empresa afirma que foi alvo de um ataque cibernético em que invasores assumiram o controle de seus canais e ocultaram 5.258 vídeos do dia para a noite. O YouTube confirma a invasão, mas ressalta que o controle já foi restabelecido à emissora na quarta-feira (11).

Dos mais de 5 mil vídeos privados, a maioria já está no ar novamente, após a Jovem Pan retomar a administração dos canais. No entanto, 1.516 vídeos ainda não voltaram a aparecer ao público. "São conteúdos de 2015 a 2022. Um outro vídeo, uma transmissão do programa Linha de Frente de terça-feira, 10, também foi apagado", acrescenta a reportagem do Intercept.

