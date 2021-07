Amanda Klein desabafa e diz que sofre assédio de Rodrigo Constantino

247 - “Eu e Constantino continuamos trabalhando juntos na Rede TV! e em programas diferentes na Jovem Pan. Nem quero polemizar muito, porque, ao final, vamos ter que olhar para a cara um do outro todos os dias. Parece carma”, declarou a jornalista Amanda Klein após anunciar a saída do programa "3 em 1" após uma discussão com Constantino na rádio.

Segundo reportagem do portal UOL, a jornalista disse ter tomado a decisão de deixar o programa depois de sofrer ataques pessoais por parte do então colega de trabalho: "Ele sempre se refere a mim como jornalista militante, faz referências ao meu marido e à minha família no programa. Não são coisas profissionais —em qualquer ambiente de trabalho, não só no jornalismo. É um assédio moral público, ao vivo e diário".

A jornalista diz que o colega usava termos ofensivos contra ela, sendo que alguns ela prefere nem mencionar.

"O que eu fiz para ele me classificar como canalha? É um termo muito grave para usar contra uma colega de trabalho. Eu não sei em que momento aconteceu essa virada de chave, mas aconteceu. Começou a ficar desgastante fazer o programa todos os dias. Deixa de ser jornalismo. Vira uma rinha de galo", acrescentou.

