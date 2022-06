Amber Heard fala pela 1ª vez sobre derrota para Johnny Depp: “Injusta”

Atriz voltou a afirmar que redes sociais tiveram um papel decisivo no veredito do júri que analisou o caso edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Em sua primeira entrevista após a derrota para Johnny Depp na Justiça, Amber Heard disse que “não culpa o júri” pelo veredicto favorável ao ex-marido. Em uma prévia da entrevista, que será exibida nesta semana, a atriz ainda afirma que as redes sociais tiveram papel decisivo no julgamento de seis semanas que começou em 11 de abril na Virgínia, nos Estados Unidos.

“Eu realmente entendo. Ele é um personagem amado e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico”, reconheceu Amber em entrevista ao ao Today, da NBC.

Para Heard, a sentença foi “injusta”, assim como a repercussão nas redes sociais. Isso porque enquanto o termo Justiça para Amber Heard recebeu 27 milhões de visualizações no TikTok, os posts em apoio a Depp bateram a marca de 20 bilhões de visualizações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não me importo com o que alguém pensa sobre mim ou quais julgamentos você quer fazer sobre o que aconteceu na privacidade da minha própria casa, no meu casamento, a portas fechadas. Eu não presumo que uma pessoa comum deva saber dessas coisas. E por isso não levo para o lado pessoal”, desabafou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mas mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio e crueldade, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e me dizer que acha que nas mídias sociais houve uma representação justa. Você não pode me dizer que acha que isso foi justo”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE