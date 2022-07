Ameaça de golpe é o tema dominante nas conversas dos ministros do Supremo e do TSE, diz Merval

Jornalista do Globo aconselha as Forças Armadas a não permitirem a desmoralização da instituição edit

247 - "O fantasma de um golpe domina as conversas não apenas dos cidadãos comuns, mas ainda mais as dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", escreve Merval Pereira neste domingo (17) em sua coluna no jornal O Globo.

O jornalista informa que o mais recente temor das autoridades que lidam com os processos eleitorais é a possibilidade de um ataque cibernético inviabilizar a remessa dos resultados de uma ou várias regiões do país para a central do TSE em Brasília.

Merval chama de "ridícula" a proposta do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, de votação paralela em cédula de papel, algo superado "técnica e juridicamente (...), pois o Congresso já a desaprovou, confirmando a validade das urnas eletrônicas". O jornalista enfatiza que "seria fácil criar confusão com esse sistema. Bastaria que muitos, numa atuação coordenada, votassem em um candidato na urna e em outro no papel. Como se controlaria isso? Estaria comprovada a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas?" - questiona.

Merval aconselha as Forças Armadas, que "estão exercendo papel de auxiliar do presidente da República, deixando as funções de Estado", deveriam "sair de fininho dessa discussão, que só está desmoralizando a instituição".

E conclui: "Fica clara a intenção política dessa manobra, e o Exército não pode ter intenções políticas. Tem que manter a ordem e não incentivar quem quer fazer desordem. É um perigo continuar nessa história, porque o ministério da Defesa não pode aceitar qualquer insinuação a respeito de um golpe."

