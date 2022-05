Ameaças de Bolsonaro atrapalham tentativas de aproximação feitas por Biden

O colunista da Folha de S.Paulo Nelson de Sá faz a crônica das tentativas de aproximação do governo dos EUA com o brasileiro edit

247 - O jornalista Nelson de Sá faz uma resenha em sua coluna publicada neste sábado na Folha de S.Paulo sobre as tentativas de aproximação do governo Biden com o brasileiro. O jornalista destaca que as ameaças de Bolsonaro à democracia atrapalharam esses esforços.

Nelson de Sá relembra que há um mês, Joe Biden recebeu no Salão Oval o embaixador brasileiro, que foi "transmitir as garantias de amizade de Bolsonaro". "O presidente americano posou apertando sua mão, em mídia social", informa o jornalista.

Na sua crônica, Nelson de Sá destaca o discurso de Biden em que prometeu pagar para o Brasil proteger a Amazônia e a visita ao Brasil da subsecretária de Estado, Victoria Nuland, para participar do Diálogo de Alto Nível EUA-Brasil. Nuland saudou a "parceria profunda" entre os dois países e disse que o "histórico de cooperação mostra o potencial de fazer muito mais juntos".

O jornalista cita a reportagem da Reuters sobre o encontro em julho do ano passado do diretor da CIA, William Burns, com os generais Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, quando o americano alertou que "o processo democrático era sagrado, e que Bolsonaro não deveria estar falando dessa forma", referindo-se às ameaças à democracia. Na mesma matéria, a Reuters anotou que Washington vinha "buscando melhorar os laços com Brasília nas últimas semanas", visando um encontro dos dois presidentes na Cúpula das Américas em junho, em Los Angeles, "se Bolsonaro participar".

