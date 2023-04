Amigos e familiares estão muito preocupados com estado de Patrícia Poeta, informa colunista

Poeta é o assunto mais comentado do Brasil após grosseria com seu colega Manoel edit

247 - Após receber uma série de críticas ao cortar ao vivo seu colega de programa Manoel Soares, no Encontro, e ser flagrada em uma praia do Rio de Janeiro aparentemente desolada durante o feriado, a apresentadora Patrícia Poeta não estaria lidando bem com as críticas e acendeu um alerta em amigos próximos.

Ao colunista Lucas Pasin, do UOL , pessoas próximas à apresentadora afirmaram que ela “passou noites sem dormir, está perdendo peso e bastante abalada”.

Para os internautas, a postura de Patrícia após o erro também foi considerada arrogante, pois não partiu dela uma desculpa sincera após o ocorrido.

