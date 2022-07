Amin Khader revela que sofreu agressão de Alexandre Frota: "gritava de dor"

Apoie o 247

247 - Um mês após ser demitido da Record, Amin Khader revelou detalhes dos bastidores da Hora do Venenoso, quadro que ele fazia ao lado do Tino Junior, no Balanço Geral no Rio de Janeiro. A informação é do portal Na Telinha.

Em entrevista para Danilo Gentili para o The Noite, o promoter contou que já foi agredido no programa jornalístico e também em outras atrações da emissora de Edir Macedo, como o BOFE de Elite.

“Os tapas do Alexandre Frota eram verdadeiros. Me doía. Eu pedia para não bater, tinha feito até um implante. Eu gritava de dor”, revelou o famoso no The Noite, que será exibido nesta quinta-feira (7) no SBT.

