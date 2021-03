Ana Maria bate panelas após pronunciamento de Bolsonaro: “cada um tem o panelaço que merece”

Apesar de ser um ritual tradicional do programa, internautas sentiram uma indireta para Jair Bolsonaro edit

247 - Ana Maria Braga começou o Mais Você desta quarta-feira (24) batendo panela. Apesar de ser um ritual tradicional do programa, internautas sentiram uma indireta para Jair Bolsonaro, que foi alvo de protestos com vários panelaços pelo Brasil na noite de terça (23). "Cada um tem o panelaço que merece", debochou a apresentadora na atração da Globo. A informação é do portal Na Telinha.

"Bom, cada um tem o paredão que merece, ou o panelaço que merece, né? Hoje é quarta-feira, 24 de março, dia do café da manhã com a eliminada do BBB", disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.