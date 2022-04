Ana Maria Braga é acusada de racismo por zombar do cabelo de ex-BBB

Apoie o 247

247 - A apresentadora Ana Maria Braga foi acusada de racismo na manhã desta quinta-feira (14) após zombar do visual do ex-BBB22 Luciano Estevan, que tinha cabelo black power e decidiu alisar os fios. Os relatos foram publicadas nesta quinta pela coluna Notícias da TV, no portal Uol.

"A gente sabe o que é que acontece depois... Vou só dar uma adiantada aqui, né? Porque depois de qualquer procedimento, mesmo tintura, por exemplo, que eu uso, você acaba um pouco com o cabelo. E esse aí é um processo forte. Eu queria só preparar seu coração e tudo, porque o seu cabelo vai voltar lindo como era antes. Vai voltar, mas vai ficar um pouco diferente", disse a apresentadora do Mais Você.

A repórter Ju Massaoka comentou sobre o cabelo dele. "É uma chapinha que vai sair quando lavar e tudo mais...", falou Juliane, retrucada pela apresentadora. "Imagine se isso é uma chapinha! Você é doida? Que chapinha, mulher!", duvidou Ana Maria. "Se isso for chapinha, minha mãe é capaz de ressuscitar", disse.

Confira abaixo as reações no Twitter:

Sim Ana Maria, um cabelo afro pode ficar liso apenas com chapinha e escova, não é necessário um alisamento químico, salvo se a pessoa quiser um alisamento definitivo. — É JulianE🤙🏾 (@jubilulis) April 14, 2022

Alguém avisa a ana maria que o cabelo crespo é maleável ao ponto de alisar com uma escova e chapinha… #MaisVoce — Bru (@outbruna) April 14, 2022

AnaMaria sendo preconceituosa com o cabelo do Luciano. A mãe dela vai resucitar para da na cara dela CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 14, 2022

Ana Maria falando sobre o cabelo do Luciano (ex BBB), alguem porfavor cale a boca desses racistas meu pai 🗣️ — oupivete 🍁 (@oupivete) April 14, 2022

