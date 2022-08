Ana Maria Braga interrompe programação normal de seu programa para sair em defesa da carta pela democracia (vídeo)

Apoie o 247

247 - Na manhã desta segunda-feira (8), Ana Maria Braga deu um recado para o público no "Mais Você" (TV Globo) e saiu em defesa da carta pela democracia, manifesto em defesa do estado democrático de direito que será apresentado na próxima quinta-feira em um evento no Pátio das Arcadas do Largo de São Francisco, em São Paulo.

"Essa carta já tem quase um milhão de assinaturas e foi escrita por gente de todos os setores da sociedade brasileira, entidades representativas de diversos setores. Estamos representadíssimos", começou Ana Maria de acordo com reportagem publicada no portal Splash.

"A gente não pensa exatamente igual, graças a Deus. Todo mundo tem o direito de pensar e querer da forma que quiser. A gente pensa diferente, sim, em muitas questões, mas essa é a base da democracia isso se chama democracia. É desse jeito que a gente vai pra frente, avança e tem um país chamado Brasil", continuou.

A apresentadora seguiu, abordando as eleições deste ano e o respeito ao voto: "Pensar diferente não torna ninguém inimigo de ninguém. A gente precisa saber ouvir até pra discordar, até pra entender, desde que o outro escute também. Numa democracia, a gente precisa garantir que todos sejam ouvidos, e o que representa isso? O voto, que o voto seja respeitado. O voto é seu. Esse ano é ano disso, como tem sido inclusive desde a redemocratização do Brasil”, acrescentou.

"Eu acho que esse é um recado muito importante e que a gente tem que pensar nele por um Brasil mais feliz, com mais liberdade e democracia É isso que nos dá a democracia, liberdade", concluiu.

Carta aos brasileiros será lida na quinta-feira em São Paulo. #MaisVocê pic.twitter.com/RVRfaadHNl — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2022





