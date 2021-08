Ana Paula, do vôlei, oferece canal ‘parado’ no Youtube para bolsonarista alvo do TSE por fake news (vídeo)

A ex-jogadora vôlei bolsonarista Ana Paula Henkel afirmou que o seu canal está parado e vai oferecer a plataforma para uso de Barbara Zambaldi Destefani, blogueira com a monetização do seu canal suspensa pelo TSE por prática de fake news edit

247 - A ex-jogadora de vôlei bolsonarista Ana Paula Henkel anunciou que abrirá espaço em seu canal no YouTube para a blogueira Barbara Zambaldi Destefani, do canal "Te Atualizei", que junto com outros bolsonaristas teve a monetização do seu canal suspensa pelo corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Felipe Salomão, por prática de fake news contra o sistema eleitoral brasileiro.

A ex-jogadora afirmou que o seu canal está parado e a ideia é minimizar os prejuízos da colega. Ela fez o anúncio durante sua participação no Pingo nos Is.

"Quero oferecer o meu canal no Youtube, que eu não uso. Tá o canal paradinho. Você pode usar se você quiser", afirmou ela durante uma conversa com a blogueira.

