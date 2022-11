Ana Paula Henkel pede demissão da Jovem Pan

Apoie o 247

247 - A comentarista política Ana Paula Henkel pediu demissão da Jovem Pan. As declarações dela foram publicadas nesta segunda-feira (7) pela coluna Splash, no portal Uol.

"Meu amigo e mentor Augusto Nunes foi desligado. Ele quem me levou para a Jovem Pan e quem de fato me manteve no programa. Na semana de sua saída, ele pediu para que eu ficasse. Então eu fiquei, obedecendo as ordens do nosso mestre. Mas seguir no programa sem a perspectiva da sua volta é impossível. E por isso pedi meu afastamento", acrescentou.

No dia seguinte à derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de 2022, a emissora demitiu nomes como Augusto Nunes, Caio Coppolla e Guilherme Fiúza.

