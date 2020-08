André Constantine: Globo não tem moral para falar em combate a fake news

O ativista do movimento de favelas André Constantine criticou a hipocrisia da rede Globo, que agora “se mostra indignada com as fake news do gabinete do ódio contra Felipe Neto, mas propagou a maior fake news do Brasil que foi a operação Lava Jato”. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O ativista do movimento de favelas, André Constantine, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (5), criticou a hipocrisia da Rede Globo, que agora “se mostra indignada com as fake news do gabinete do ódio contra Felipe Neto, mas propagou a maior fake news do Brasil que foi a operação Lava Jato”. Assista sua participação na TV 247.

“A Rede Globo é inimiga do povo brasileiro, aliada das grandes corporações internacionais. Rede Globo, seu jornalismo é um lixo, tendencioso e parcial”, acrescentou.

Ele ainda defendeu que Lula deve ser suas condenações no âmbito da Lava Jato “anuladas para poder reconstituir seus direitos políticos”. “Desse forma, se ele quiser, poderá disputar as eleições de 2022”, concluiu.

