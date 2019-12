André Rizek detona a chamada FlaPress (áudio)

Em áudio que está circulando nas redes sociais, o apresentador do Redação SporTV André Rizek detona o tratamento que a imprensa carioca dá ao Flamengo em relação aos outros clubes do Rio edit

247 - No programa Redação SporTV desta segunda-feira (23), um dos temas abordados pelo apresentador André Rizek e seus convidados foi a diferença no tratamento que a imprensa, especialmente a do Rio de Janeiro, dá ao Flamengo em relação aos outros clubes.

Em áudio que está circulando nas redes sociais, Rizek detona a chamada "FlaPress", inclusive ex-colegas de Globo como os jornalistas Renato Mauricio Prado e Toninho Nascimento.

"... uma loucura de que o Flamengo tem que ser soberano, que para o Flamengo ser soberano tem que ridicularizar os outros. Os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos, e quando você questiona isso, ´mas é isso mesmo´. Por que? 'Porque é Flamengo'. Como assim? Por eu ter tomado esse choque, quando você está no dia a dia você não percebe isso. Eu tinha o Renato Mauricio Prado na minha bancada, que era um cara influente do Globo que dizia que era isso mesmo. E o editor de Esportes do Globo que era o Toninho Nascimento torcedor do Fluminense dizia ´não, Rizek, mas aqui no Rio é assim'. Mas por que é assim, cara? E o Toninho fez uma capa que eu detonei e com ele no programa. Que era: 'Botafogo vence um Estadua esvaziado", diz Rizek em trecho.

