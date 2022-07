André Trigueiro cria falsa equivalência entre o fascismo bolsonarista e demais candidatos e é detonado nas redes

Ele criou uma falsa simetria entre o fascismo, que promove o ódio que levou à morte do militante petista em Foz do Iguaçu, e os demais candidatos, com o argumento do “extremismo” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista André Trigueiro criou uma falsa simetria entre o fascismo bolsonarista, que promove o ódio que levou à morte do militante petista em Foz do Iguaçu, e os demais candidatos, com o argumento do “extremismo”, e foi detonado nas redes sociais.

“Todo repúdio à violência política que parece ganhar espaço no Brasil. É inadmissível que isso aconteça em nosso país. As autoridades não podem se omitir neste momento. É preciso pacificar a disputa política e não ignorar os efeitos perversos do extremismo”, escreveu no Twitter.

“Ou os presidenciáveis ajustam seus discursos, sem darem pretexto para ações violentas de seus correligionários, ou serão responsabilizados pela inspiração que deram a gestos tresloucados (ou criminosos) que ainda podem ter lugar.A mesma beligerância que rende likes inspira crimes”, continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja algumas reações ao comentário do jornalista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Poxa, André. Esperava mais de vc. Vc tá praticamente igualando ambos os lados. Tá faltando coragem pra dar nomes aos bois?



A imprensa deveria assumir essa responsabilidade, mas aparentemente, pela forma como estão cobrindo esse crime, tem outros planos. Não chega a surpreender CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 10, 2022

Essa manchete é PROFUNDAMENTE DESONESTA e normalizadora do fascismo. Não é a "disputa política" q precisa ser pacificada, nem existem "extremos", é A EXTREMA-DIREITA que precisa ser parada em sua radicalização, violência e ódio e vcs, jornalistas, precisam dizer isso CLARAMENTE! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE