Anitta cobra Bolsonaro sobre queimadas no Pantanal: 'Rindo do que?'

Após Jair Bolsonaro aparecer em vídeo rindo da pergunta de uma criança sobre as queimadas no Pantanal, a cantora Anitta questionou "está rindo do que presidente? ". Ela também publicou uma série de notícias e fotos sobre a queimadas

247 - A cantora Anitta, de 27 anos, divulgou em suas redes sociais uma série de notícias e fotos sobre as queimadas no Pantanal. Ela também cobrou um posicionamento de Jair Bolsonaro. “Está rindo do que presidente? ”, escreveu Anitta, após Bolsonaro aparecer em vídeo rindo quando uma criança pergunta sobre as queimadas no Pantanal. A reportagem é da página F5 do jornal Folha de S. Paulo.

"Explica para a gente onde está a graça do Pantanal pegando fogo? Pelo amor de Deus", escreveu. "Está rindo do que presidente? Cuida do que realmente importa, meu Deus. Vai morrer todo mundo”, acrescentou a cantora.

