Anitta diz que não se posicionou contra Bolsonaro em 2018 por “não entender” de política

Cantora afirma em entrevista que tinha praticamente “zero” instrução do tema; ela tem cobrado o titular do Planalto em postagens recentes edit

Portal Forum - Criticada em 2018 por não aderir ao #elenao, hashtag levantada contra o então candidato Jair Bolsonaro, a cantora Anitta disse em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, que não entendia sobre o assunto e, por isso, preferiu não se posicionar.

“Tinha 25 anos e vim de uma origem completamente humilde, e gente como nós, no Brasil, tem praticamente zero instrução política”, afirmou a cantora na entrevista. “Não me sinto envergonhada, mas não iria dar voz a algo que não entendia.”

Na avaliação de Anitta, não adiantaria ela subir a “hashtag, sumir e nunca mais tocar no assunto”. Ela também considerou que “não teria o poder de mudar o destino” das eleições caso tivesse aderido ao movimento. “A longo prazo, consigo fazer com que meu público se engaje e aprenda a buscar informação.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.