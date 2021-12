Anonymous descobre que "ataque ransomware" ao Ministério da Saúde era outra coisa; PF confirma

A ameaça no ataque registrado ao Ministério da parece ser uma farsa, pois não houve ransomware, mas um mero redirecionamento de DNS edit

247 - A ameaça no ataque registrado ao Ministério da Saúde, no qual “50 Terabytes” de dados teriam sido roubados, parece ser uma farsa, pois não houve ransomware, mas um mero redirecionamento de DNS, segundo reportagem do Olhar Digital.

A descoberta foi feita por um perfil brasileiro do Anonymous, EterSec, e mais tarde, a tese foi confirmada pela Polícia Federal. O que aconteceu é imensamente mais simples que uma invasão de ransomware. Alguém simplesmente mudou dados na Amazon Web Services.

